Традиции празднования Рождества: религиевед об истории праздника

Религиевед Вита Титаренко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала традиции и историю празднования Рождества Христова в Украине и мире.

"Мы можем найти точку отсчета для празднования Рождества, вспомнив, что в 1918 году мы перешли на григорианский календарь, а церковь продолжила праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю. Вся Европа уже давно живет по григорианскому календарю, и не только католики, но и протестанты празднуют Рождество по григорианскому календарю. Я склонна к тому, что мы привыкли к традиции празднования, и идет привязка к календарю, а событие само остается событием", - рассказала Титаренко.

Она также рассказала, возможно ли четко определить дату, когда именно родился Иисус Христос.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал