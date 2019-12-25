Традиции празднования Рождества: религиевед об истории праздника
Религиевед Вита Титаренко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Она прокомментировала традиции и историю празднования Рождества Христова в Украине и мире.
"Мы можем найти точку отсчета для празднования Рождества, вспомнив, что в 1918 году мы перешли на григорианский календарь, а церковь продолжила праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю. Вся Европа уже давно живет по григорианскому календарю, и не только католики, но и протестанты празднуют Рождество по григорианскому календарю. Я склонна к тому, что мы привыкли к традиции празднования, и идет привязка к календарю, а событие само остается событием", - рассказала Титаренко.
Она также рассказала, возможно ли четко определить дату, когда именно родился Иисус Христос.
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