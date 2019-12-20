Живая елка или искусственная: какую выбрать

Корреспондент ObozTV Яна Пронина в своем сюжете исследовала, какую елку лучше выбрать на новогодние праздники - живую или искусственную.

Выбор живых елок, как и их искусственных аналогов, в Украине огромен.

Эколог Артур Малиновский прокомментировал, какую елку следует выбирать с точки зрения вреда окружающей среде.

Он отметил, что если покупать чипированную елку, то вред для планеты будет минимальным, поскольку такая елка выращивается специально для продажи. А если елка выращена неофициально и срублена браконьерами, то это вредит окружающей среде всей планеты.

Что касается искусственных елок, то эколог предупреждает, что в случае, если такая елка выбросится на свалку, то она будет разлагаться там более 800 лет. К тому же, по его словам, искусственные елки содержат канцерогены.

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