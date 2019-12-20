Самый теплый год за всю историю: комментарий синоптика

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал. какую погоду стоит ожидать украинцам в ближайшие дни.

"Если говорить про ближайшие пять дней, изменение погодных условий будет. Малооблачная бездождевая погода поменяется, почти по всей территории Украины пройдут дожди. Самое большое количество их будет в западных областях, особенно в Карпатах. В определенные дни будут значительные дожди. А вот относительно температурных показателей каких-то изменений не будет. Температура будет нехарактерной для этой поры года. Ночные температуры в пределах 0...+5, лишь на востоке страны ночью -3...-2. Дневные температуры +3...+8 и на юге местами до +12", - заявил синоптик.

Он также добавил, что этот год признан самым теплым за всю историю наблюдений Всемирной метеорологической организации.

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