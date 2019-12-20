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20 декабря • обновлено в 15:02
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Соцсети: как избавиться от зависимости

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Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она рассказала о том, как можно избавиться от зависимости от социальных сетей и смартфонов.

"Общение с другими людьми является обязательным. Это умение и желание вложить в себя деньги и пойти к другим людям. Если я люблю актерское мастерство, то такому человеку нужно пойти на курсы актерского мастерства, и там он будет получать удовольствие. То есть важно не просто убрать из жизни телефон, а заменить его чем-то - пойти на плавание, начать что-то производить руками и т.д.", - отметила психолог.

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