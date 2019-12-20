Дофаминовая диета: как начать получать удовольствие от жизни

Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она рассказала о новой моде на так называемые "дофаминовые диеты". Это отказ от современных технологий, пищи и даже общения, который перезагружает мозг и позволяет больше радоваться ежедневной жизни.

"Дофамин - это нейромедиатор, он напрямую влияет на привычку. В современном обществе складывается очень много привычек и важно, чтобы эти привычки были положительные. Все ученые, все институты сейчас массово изучают влияние дофамина. Сейчас время технологий и массовости, а там где есть массовость, утрачивается качество. Человек привыкает к дофамину и перестает получать удовольствие от жизни", - отметила психолог.

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