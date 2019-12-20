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20 декабря • обновлено в 15:02
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Регистр педофилов: ВР приняла новый законопроект

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Криминалист Анна Маляр в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она прокомментировала новости о появлении регистра педофилов в Украине.

"Раньше были представлены альтернативные законопроекты, чтобы заблокировать принятие того законопроекта, о котором сейчас идет речь. Но президент ветировал альтернативные проекты, и сейчас принят тот, который имел преимущества, автором которого была я. Он собрал тысячи подписей под петицией, и уже стал законопроектом. А вопрос химической кастрации не просто снят, ситуация для больных педофилией, которые совершали сексуальные преступления, с принятием этого законопроекта ухудшилась", - заявила криминалист.

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Ганна Маляр
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