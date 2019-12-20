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20 декабря • обновлено в 15:02
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Итоги работы новой Верховной Рады: эксперт по управлению репутацией

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Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал работу Верховной Рады Украины и итоги последней пленарной недели года.

"Я считаю, что эта неделя была успешнее чем предыдущая, как в количесве законопроектов, так и по количеству скандалов. Мы же помним, что когда была та Верховная Рада, то от них все знали, чего ожидать, это было не интересно, а это уже новые люди, их никто не знал, а тут уже скандалы пошли, прямо сериальная такая постановка, люди это очень любят", - заявил Тизенгаузен.

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Борис Тизенгаузен
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