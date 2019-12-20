Путин очень закрыт, и не способен иметь отношений ни с кем: эксперт

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал рекордную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и дал оценку, сформировались ли уже отношения президента России и Украины.

"Мне кажется, что о человечности и каком-то человечном отношении можно говорить, вспоминая Трампа и Путина. Вот у Трампа есть какая-то нездоровая любовь к Путину. В разгар избирательной кампании он говорил, что Путин - это великий человек и он хочет с ним подружиться. А у Путина по его психотипу вообще никаких отношений ни с кем быть не может. Он человек закрытый, человек в футляре, который рассматривает все исключительно с имперской точки зрения", - заявил Тизенгаузен.

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