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19 декабря • обновлено в 17:45
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Путин получает удовольствие от самого процесса: пресс-конференция президента РФ

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Блогер и журналист Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

"Он получает определенное извращенное удовольствие от самого процесса. Он демонстрирует Западу - пресс-конференция, отвечаю на вопросы. Он смотрит на журналистов - никто не задаст ему неудобного вопроса. Если вдруг кто-то что-то скажет не то, или он оговорится, никто не рискнет об этом написать. Это царь, повелитель, который внушает ужас. Не жду каких-то особых новостей оттуда", - заявил Сазонов

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Кирилл Сазонов
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