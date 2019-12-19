ВРУ приняла закон об усовершенствовании высшего образования: комментарий депутата

Народная депутат Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она прокомментировала новости об изменениях, который коснуться государственных дипломов.

"Глобально ничего не изменится, остаются государственные дипломы, но они уже будут не государственного образца, а образца каждого конкретного заведения высшего образования. Это будет стимулировать заведения высшего образования делать качественные образовательные программы, получать акредитации и выдавать свои собственные дипломы, где будет обязательно указан орган, который провел акредитацию. Закон мы 18 декабря приняли во втором чтении. Через несколько недель возможно президент его подпишет, потом будет обнародование. Мы предусмотрели в переходных положениях, что он вступает в силу на следующий день после опубликования. У нас там нет норм, которые обязывают в этом году все это сделать. Все глобальное, что предусмотрено в законе, станет возможным введение только в 2021 году", - заявила Гришина.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!