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19 декабря • обновлено в 17:45
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Независимая церковь — это независимое государство: религиевед

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Религиевед Анна Кулагина-Стадниченко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она прокомментировала годовщину появления православной церкви Украины.

"Следует отдать должное Порошенко за то, что он совершил значительный прорыв, ведь он понимал, что вопрос православия Украины — это вопрос государственной безопасности. Когда украинская церковь получила статус канонической, это заявило о полной независимости государства. Теперешнему президенту стоило бы относиться внимательнее к религиозным вопросам, ведь на это смотрят представители различных конфессий, составляющих себе определенный портрет государственного служащего, который умеет или не умеет управлять и этим сложным вопросом", — заявила религиевед.

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