Первый День рождения православной церкви Украины: религиевед

Религиевед Анна Кулагина-Стадниченко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она прокомментировала годовщину появления православной церкви Украины.

"Я думаю, что год был успешным, ведь об этом говорил сам блаженнейший Эпифаний. Что мы получили в результате собственно автокефалии ПЦУ? Украинская церковь имеет давнюю историю и состоялась в своей полноте. Во-вторых, претензии соседнего государства на каноническую территорию остались за кулисами. В современных условиях церковь занимается спасением не только отдельного человека, а целых народов и государств. И поэтому, симфония независимой церкви и независимого государства является однозначным плюсом", - заявила религиевед.

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