Трампу объявили импичмент по двум статьям: прогнозы эксперта

Эксперт по международным вопросам Анна Шелест в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Она прокомментировала новости, о том что палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу.

"Я думаю, что шансы на реальный импичмент где-то пятьдесят на пьятдсят. И зависит это от двух вещей. Первое - это, будет ли процедура короткой, на чем настаивает сегодня сенат. Если она будет короткой, то просто будет партийное голосование, а если это будет долгая процедура, то при обсуждении могут всплыть какие-то дополнительные факты, которые перевесят, и каждый из республиканцев будет принимать уже не партийное решение, а решение в соответствии с ситуацией", - заявила Шелест.

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