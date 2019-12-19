Как будет происходить земельная реформа в Крыму и на Донбассе: экономист

Заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новости о начале открытия рынка земли на оккупированных украинских территориях.

"Я думаю, что если мы договоримся о том, как этот процесс будет происходить на неоккупированных территориях, то тогда будет понятно, какую модель мы будем вводить на этих землях после деоккупации. И конечно вопрос, если это будут какие-то земли, которые были национализированы оккупантами, то они должны быть возвращены государству Украина. Этот вопрос является очень актуальным", - заявил Яблоновский

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