Нам пытаются навязать партнерство с Путиным: Ахтем Чийгоз

Народный депутат Украины Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы и Влады Цуркан.

Он прокомментировал новости по принятию резолюции Генассамблеи ООН о защите прав человека в Крыму.

"Сегодня международные институты демонстрируют последовательную политику давления на Россию. Мы продолжаем на этих площадках более успешные действия чем на встрече в нормандском формате. Международные институты принимают почти все решения в пользу Украины, а вот некоторые лидеры европейских стран пытаются навязать нам партнерские отношения с главным преступником 21 века Владимиром Путиным", - заявил Чийгоз.

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