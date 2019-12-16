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16 декабря • обновлено в 14:04
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Коррупционные опасности от децентрализации: экс-глава Тернопольской ОГА

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Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Разумкова о том, что в ближайшее время децентрализация будет завершена.

"Идеология реформы предусматривает, что префекта назначает президент по согласованию Кабинета министров, но еще лучший вариант - его должен назначать Кабинет министров по согласованию с президентом. Важнейший фактор предохранитель - это личностный фактор, наказание. То есть, чтобы не происходило так, что префект не принимает решения и торгуется, как на базаре. В данном случае, например берем опыт уполномоченного представителя в землях в Германии, то такая вещь тянет серьезную ответственность", - заявил Барна.

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Степан Барна
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