Коррупционные опасности от децентрализации: экс-глава Тернопольской ОГА

Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Разумкова о том, что в ближайшее время децентрализация будет завершена.

"Идеология реформы предусматривает, что префекта назначает президент по согласованию Кабинета министров, но еще лучший вариант - его должен назначать Кабинет министров по согласованию с президентом. Важнейший фактор предохранитель - это личностный фактор, наказание. То есть, чтобы не происходило так, что префект не принимает решения и торгуется, как на базаре. В данном случае, например берем опыт уполномоченного представителя в землях в Германии, то такая вещь тянет серьезную ответственность", - заявил Барна.

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