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16 декабря • обновлено в 14:04
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Вектор, заложенный предыдущим правительством будет соблюден: эксперт о медицинской реформе

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Менеджер медицинской группы РПР Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала прогресс медицинской реформы в Украине, сколько из запланированных изменений уже выполнила украинская система медицины.

"Хочу сказать, что ни в одной стране мира нет завершенной медицинской реформы. Этот процесс является вечным, потому что меняется общество, меняются эпидемии, болезни. Это все анализируется и в зависимости от этого анализа выстраивается некий новый вектор здравоохранения. Скорой медицинской реформы не будет и быть не может и пусть общество на это не надеется. Для медицинской реформы не важно, что думает рядовой гражданин. Есть вектор развития, его заложила предыдущая команда, а нынешняя команда заявляет, что он будет соблюден", - заявила Бубенчикова.

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Светлана Бубенчикова
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