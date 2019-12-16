Студия OBOZREVATEL: обзор международных новостей

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных международных новостей по состоянию на утро понедельника 16 декабря.

Джулиани заявил, что экс-генеральний прокурор Украины Шокин был дважды отравлен во время своей работы и был уволен из-за давления Байдена

Протесты в Индии, число погибших стремительно растет

Эрдоган заявил, что готов к военному вмешательству в Ливию

Грете Тунберг не хватило места в немецком поезде, поэтому она ехала на полу

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