Рейтинг доверия к волонтерам не падает: герой Украины

Волонтер, герой Украины Алена Шевцова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, почему рейтинг доверия к президенту снижается, а рейтинг волонтеров и ветеранов не падает.

"Были определенные провалы в коммуникации с предыдущей властью и это определенным образом повлияло на результаты выборов, и сейчас, у меня такое впечатление, что это какое-то дежавю, но в более серьезном проявлении. Ведь у президента нет коммуникации с людьми, которые непосредственно понимают, что происходит. Ему приносят информацию, которая соответствует интересам определенной группы или нескольких групп людей, поэтому я вижу полный провал в коммуникациях. Это может стать серьезной проблемой для всей страны, ведь проблемы не решаются, если их замалчивать", - отметила Шевцова.

Она также прокомментировала возможные причины такого положения вещей.

"В тяжелые времена волонтеры могут переступить через себя и выйти защищать Украину, а не определенных лиц или группы. У волонтеров рейтинг доверия в отличие от президента не падает, а как он может упасть, если постоянно к тебе обращается множество людей, ты постоянно помогаешь людям", - добавила волонтер.

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