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16 декабря • обновлено в 11:10
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Riffmaster в душе рокер, он даже свой рабочий день организовать не может: герой Украины о деле Шеремета

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Волонтер, герой Украины Алена Шевцова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости об избрании меры пресечения для подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Девушек лично я не знала, но поскольку я лично интересуюсь такими делами, то я могу сказать, что в последнее время подобных дел стало больше. Это и дело генерала Марченко и команды, дело Инны Грищенко и ее мужа, дело Андрея, Юлии и Яны. Я была на суде, к Яне я не успела, а у Андрея и Юлии была, и Андрея Антоненко я была готова взять на поруки. Поэтому все видела лично, тем более, что я лично знакома с командующим войск, где служит Андрей. я собираю информацию из различных источников перед тем, как делать какие-то выводы", - отметила Шевцова.

Она заявила, что давно знакома с Андреем Антоненко, которого подозревают в организации убийства Павла Шеремета.

"У нас сейчас ничему не удивляешься... Я хорошо знаю Андрея, и могу сказать, что он в душе рокер и не может нормально организовать даже свой рабочий день... Поэтому для меня звучит довольно странно, когда в убийстве подозревается приступная группировка из врача, медика, и которую организовал музыкант", - добавила волонтер.

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Алена Шевцова
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