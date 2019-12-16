Студия OBOZREVATEL: обзор новостей

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей по состоянию на утро понедельника 16 декабря.

В Сумах жестоко избили депутата от "Слуги народа"

Президент Зеленский предложил инициативу о предоставлении гражданства Украины

Преемник Вьятровича рассказал, какие герои нужны Украине

В РФ назвали условия транзита газа через украинскую ГТС

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