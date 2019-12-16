Студия OBOZREVATEL: обзор новостей
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей по состоянию на утро понедельника 16 декабря.
В Сумах жестоко избили депутата от "Слуги народа"
Президент Зеленский предложил инициативу о предоставлении гражданства Украины
Преемник Вьятровича рассказал, какие герои нужны Украине
В РФ назвали условия транзита газа через украинскую ГТС
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы