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16 декабря • обновлено в 10:57
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Студия OBOZREVATEL: обзор новостей

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самых интересных новостей по состоянию на утро понедельника 16 декабря.

В Сумах жестоко избили депутата от "Слуги народа"

Президент Зеленский предложил инициативу о предоставлении гражданства Украины

Преемник Вьятровича рассказал, какие герои нужны Украине

В РФ назвали условия транзита газа через украинскую ГТС

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