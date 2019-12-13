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13 декабря • обновлено в 14:39
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Учетная ставка в Украине должна быть на уровне 6-7%: экономист

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Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что учетная ставка в Украине будет снижена, и как такое решение повлияет на кредиты и депозиты в украинских банках.

"Во-первых, давайте мы с вами выясним, что то решение, о котором мы сейчас с вами говорим, оно не соответствует фактическим показателям экономики. То есть, ставка рефинансирования Национального банка в Украине практически в 2,5 раза выше, чем уровень инфляции. И это приводит к тому, что мы переплачиваем за проценты по государственным облигациям внутреннего займа, мы стимулируем приход сюда финансовых спекулянтов из-за рубежа и мы с вами делаем невозможным выдачу нормальных кредитов для бизнеса. Фактически ставка на сегодня должна быть на уровне 6-7%", - заявил Пендзин.

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