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13 декабря • обновлено в 14:37
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Большинства из тех, кто был моложе меня, уже нет в живых: ликвидатор аварии на ЧАЭС

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Ликвидатор аварии на ЧАЭС Андрей Мизько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал отмечание Дня памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Люди, с которым я работал вместе, они в основном все в России. Поэтому после всех тех событий, которые произошли ... Я раньше общался через сайт "Одноклассники", потом я оттуда вышел, потому что мне было неприятно. Но вот буквально на тридцатую годовщину я случайно наткнулся на сайт в интернете, который называется "Вертолетчики". При чем я знаю, кто этот сайт сделал, они там выложили фотографии всех участников, в том числе и мою. По фотографиям, там где черные рамки, я вижу кого уже нет в живых. Командиры и молодые ребята, которые значительно моложе меня, их уже нет..." - рассказал Мизько.

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