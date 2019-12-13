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13 декабря • обновлено в 11:34
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Задержаны подозреваемые по делу Шеремета: комментарий советника министра МВД

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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал задержание подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета в Киеве.

"У нас могут быть тысячи версий, почему тот или иной человек, в то или иное время совершает преступление. Если это не касается сегодняшних фигурантов – я не хочу, чтобы мои следующие слова были на них наложены – но у нас было более чем достаточно исторических примеров, которые можно анализировать, почему те или иные люди, молодые люди, прибегают к террористическим действиям. молодые и красивые. и тоже потом люди в ладони руки и говорят: так? Такое невозможно! Такие красивые девушки, как Софья Перовская или Вера Фигнер не должны совершать террористические акты. Мы видели более чем дос атньо таких примеров в мировой истории, в украинском, в российской истории – того как мыслят такие коллективные структуры. Вместе с тем, мы пользуемся исключительно той информации, которую сейчас предоставили следователи. По-моему, это достаточно убедительная информация ", - заявил советник министра .

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