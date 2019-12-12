INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самого интересного из Инстаграма украинских политиков.
Николай Тищенко написал о проблемах украинской железной дороги
Премьер-министр Украины господин Гончарук сообщил о заседании правительства и решениях, которые были приняты на нем
Юлия Мендель выставила видео нормандской встречи
Ирина Геращенко подняла вопрос, пришло ли время поставить елку
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы