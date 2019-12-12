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12 декабря • обновлено в 14:18
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор самого интересного из Инстаграма украинских политиков.

Николай Тищенко написал о проблемах украинской железной дороги

Премьер-министр Украины господин Гончарук сообщил о заседании правительства и решениях, которые были приняты на нем

Юлия Мендель выставила видео нормандской встречи

Ирина Геращенко подняла вопрос, пришло ли время поставить елку

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Юрий Корольчук
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