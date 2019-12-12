США и РФ воюют за газовый рынок Китая: эксперт по энергетическим вопросам

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что США ввели мощные санкции против "Северного потока-2".

"Штаты против "Северного потока-2" естественно не из-за украинской ГТС, потому что тогда позиция Коболева была бы более понятной, ведь он всегда занимал активную позицию. Действительно США больше заинтересованы в конфликте с РФ по "Северному потоку-2". Для них это просто инструмент для выяснения отношений на другой части планеты, то есть это китайский рынок, рынок газа. РФ начинает поставлять газ через газопровод "Сила Сибири", так как китайский рынок существенно растет. Потому что США является прямым конкурентом РФ на китайском рынке, они также планируют туда поставлять газ", - заявил Корольчук.

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