Главная Новости
12 декабря • обновлено в 14:20
МоваЯзык
МедОбоз Главная

США и РФ воюют за газовый рынок Китая: эксперт по энергетическим вопросам

28
Читать материал на украинском

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что США ввели мощные санкции против "Северного потока-2".

"Штаты против "Северного потока-2" естественно не из-за украинской ГТС, потому что тогда позиция Коболева была бы более понятной, ведь он всегда занимал активную позицию. Действительно США больше заинтересованы в конфликте с РФ по "Северному потоку-2". Для них это просто инструмент для выяснения отношений на другой части планеты, то есть это китайский рынок, рынок газа. РФ начинает поставлять газ через газопровод "Сила Сибири", так как китайский рынок существенно растет. Потому что США является прямым конкурентом РФ на китайском рынке, они также планируют туда поставлять газ", - заявил Корольчук.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юрий Корольчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости