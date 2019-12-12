Автошколы будут нести ответственность за своих выпускников

Заместитель начальника главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал проверки и ответственность автошкол в Украине.

"Ответственность автошкол за ученика фактически внедрена. Мы разработали инструкцию, которая проходит согласование в других министрествах Украины, которой предусмотрено мониторинг деятельности автошкол и оценки преподавателей. То есть создается рейтинг преподавателя, в зависимости от того, каким образом сдал экзамены его курсант. Если определенное количество курсантов сдали экзамены негативно с первого раза - рейтинг один, если со второго раза - рейтинг понижается. А когда рейтинг доходит до критической отметки, такой инструктор отправляется на переаттестацию", - заявил Смольянинов.

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