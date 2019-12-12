Удостоверение водителя теперь будет доступно в мобильном приложении смартфона

Заместитель начальника главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал запуск электронного удостоверения водителя и электронного техпаспорта, которые будут доступны в смартфоне украинцев.

"Ничего, что должно напугать граждан, здесь быть не должно. Удостоверение водителя в пластиковом виде, оно как было, так и остается основным документом. В своем смартфоне вы увидите цифровое отображение того водительского удостоверения, которое выдано Вам центром. Каким образом это происходит? Сервисные центры дают доступ в единый государственный реестр мобильному приложению "Дия", которое разрабатывает министерство цифровой трансформации. При этом, если вы получили водительское удостоверение в сервисном центре, вы регистрируетесь в приложении и получаете цифровое отображение Вашего документа в своем смартфоне", - заявил Смольянинов.

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