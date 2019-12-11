Может ли простуда перерасти в астму: врач-пульманолог

Врач-пульманолог Виктория Ялтонская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала заболевания дыхательных путей и простудные проявления, могут ли они превратиться в бронхиальную астму.

"Наш организм, если человек ведет нормальный образ жизни, достаточно трудно довести до хронизации любого процесса, тем более со стороны дыхательных путей. Наш организм очень прочный и мощный. Но люди все равно умудряются... Для хронизации нужно достаточно долго, два-три года болеть, не лечиться, тяжело выздоравливать, иметь какие-то другие факторы. Другое дело, если мы говорим об участившихся случаях заболеваемости простудой. Считается, что 4-6 простудных заболеваний для человека в год - это норма. Предполагается, что, когда человек заболел, он остался дома, полежал и выздоровел даже без таблеток, если нет сопутствующих болезней ", - заявила Ялтонский

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!