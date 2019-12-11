РФ отреагирует на учения США в Европе: военный эксперт

Консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих.

Он прокомментировал возможную реакцию РФ на учения 20 тыс. военных армии США вдоль восточных границ НАТО.

"Конечно же реакция будет на фоне тех предыдущих тезисов, что НАТО расширяет свое присутствие, как говорит РФ, НАТО приближается к российским границам. Но я думаю, что США выполнят требования Венских документов от 2011 года и пригласят на обучение международных наблюдателей. В отличие от учений "Запад 2017", на которые РФ не пригласили международных наблюдателей, несмотря на то, что те учения проводились для 13 тыс. военных ", - заявил Белесков.

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