Главная Новости
11 декабря • обновлено в 13:59
МоваЯзык
МедОбоз Главная

РФ отреагирует на учения США в Европе: военный эксперт

152
Читать материал на украинском

Консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих.

Он прокомментировал возможную реакцию РФ на учения 20 тыс. военных армии США вдоль восточных границ НАТО.

"Конечно же реакция будет на фоне тех предыдущих тезисов, что НАТО расширяет свое присутствие, как говорит РФ, НАТО приближается к российским границам. Но я думаю, что США выполнят требования Венских документов от 2011 года и пригласят на обучение международных наблюдателей. В отличие от учений "Запад 2017", на которые РФ не пригласили международных наблюдателей, несмотря на то, что те учения проводились для 13 тыс. военных ", - заявил Белесков.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Белесков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости