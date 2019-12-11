Импичмента Трампа не будет: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о новых обвинениях по давлению американского президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Она дала прогнозы относительно того, угрожает Трампу импичмент.

"По моим собственным наблюдениям перспектива Трампу получить импичмент является очень незначительной именно потому, что последнее слово в этом вопросе будет за сенатом, где должно набраться две трети голосов, а республиканцы сейчас имеют большинство в сенате. И пока нет такой тенденции, чтобы республиканцы разделились в этом вопросе", - заявила Осмоловская.

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