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11 декабря • обновлено в 12:27
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Штраф за вину в пожаре сейчас составляет 170 грн: эксперт по безопасности

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Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал пожарную безопасность во время празднования Нового года в Украине, а также новые наказания за нарушение правил пожарной безопасности, которые предлагает МВД Украины.

"Сейчас ситуация такова, что если это незначительный пожар, который не привел к серьезным последствиям, то максимальная ответственность руководителя составляет 170 грн, а если руководитель виновен в лесных пожарах, то это 1020 грн. Если был причинен вред здоровью людей в крупном размере, то ответственность от 850 грн до 2040 грн или ограничение свободы на срок до трех лет, а если действия руководства привели к гибели людей, то это карается лишением свободы сроком от трех до восьми лет", - заявил Асауленко.

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