Сайт "Миротворец" закрыли не из-за давления со стороны государства: экс-заместитель министра

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о прекращении работы сайта "Миротворец"

"Я надеюсь, что работа ресурса будет возобновлена. Надеюсь, это произойдет сегодня. В последние пару месяцев волонтерский проект ощущает определенные трудности финансового обеспечения деятельности. В частности, речь идет об аренде серверов, которую надо постоянно оплачивать. Так как все эти годы деятельность центра поддерживалась исключительно благотворительной помощью, то сейчас определенные люди, которые помогали все эти годы, начали делать предложения, я бы так очень осторожно сказал, чтобы волонтеры из группы "Миротворец" координировали свою деятельность с одной из политических партий. На это был дан категорический отказ, и сейчас осуществляется поиск людей, которые бы согласились предоставлять финансовую поддержку деятельности", - заявил Тука.

Он также добавил, что заявление о прекращении работы сайта "Миротворец" не является следствием вмешательства государства в деятельность центра.

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