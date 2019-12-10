Отрицательная процентная ставка по кредитам: прогнозы экономиста

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал приближения депозитов и кредитов в Украине до европейского уровня.

"Мы будем увеличивать импортную составляющую. Ситуация выглядит таким образом, что все сейчас понижают свои ставки. Есть страны, где нормально работает даже отрицательная ставка, то есть вы берете 100 000 долларов кредита, а возвращаете 98 000, например. Нам такое даже трудно представить, а на самом деле там это уже работает. Владельцы международних компаний, работающих в Украине, не понимают, как мы здесь работаем, на чем живет банковская система. А она живет на потребительских кредитах, когда ты вроде бы берешь на короткий срок кредит, но там получается до 70% годовых", - заявил Гарбарук.

Он также прокомментировал войну за "Приватбанк", которая сейчас происходит в Украине.

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