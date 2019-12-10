Наказание РФ со стороны WADA является абсолютно справедливым: Артем Франков

Спортивный обозреватель Артем Франков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал наказание РФ из-за допинговых скандалов. WADA отстранила РФ от международных соревнований на четыре года.

"На мой взгляд наказание абсолютно адекватное. Это дело тянется очень давно с 2016 года. РФ была обвинена в систематическом использовании допинга с полного согласования не только спортивной федерации, но и с согласования чиновников РФ на высшем уровне. При этом РФ был дан шанс исправиться, их попросили предоставить компьютерную базу данных, что РФ и сделала. но при анализе этой базы данных специалисты WADA обнаружили следы вмешательства в ее правдоподобность, на что РФ ничего ответить не смогли ", - заявил Франков.

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