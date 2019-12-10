Благодаря смене руководства "Укртранснафта" стала прибыльной: эксперт по нефтепродуктам
Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он прокомментировал успех переговоров по транзиту нефти по территории Украины и подписание договора на десять лет.
"Я не могу сказать, почему десять, а не пятнадцать лет. Это два президентских срока, скажем так. Я хотел бы обратить внимание на другое. Чем была "Укртранснафта" до недавнего времени и чем она стала? Я говорю о замене руководства. Я лично знаю новое руководство "Укртранснафты", это профессиональные люди. Благодаря им за достаточно короткий промежуток времени "Укртранснафта" из условно убыточного предприятия превратилась в бюджетообразующее предприятие", - заявил Косянчук.
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