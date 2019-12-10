Главная Новости
10 декабря • обновлено в 12:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Благодаря смене руководства "Укртранснафта" стала прибыльной: эксперт по нефтепродуктам

92
Читать материал на украинском

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал успех переговоров по транзиту нефти по территории Украины и подписание договора на десять лет.

"Я не могу сказать, почему десять, а не пятнадцать лет. Это два президентских срока, скажем так. Я хотел бы обратить внимание на другое. Чем была "Укртранснафта" до недавнего времени и чем она стала? Я говорю о замене руководства. Я лично знаю новое руководство "Укртранснафты", это профессиональные люди. Благодаря им за достаточно короткий промежуток времени "Укртранснафта" из условно убыточного предприятия превратилась в бюджетообразующее предприятие", - заявил Косянчук.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Леонид Косянчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости