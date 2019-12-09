Студия OBOZREVATEL: обзор новостей международной прессы
Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей международной прессы по состоянию на утро понедельника 9 декабря.
Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьер
В Гонконге прошла самая массовая за последнее время акция протеста
Также в этом выпуске речь шла о последних новостях спорта.
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