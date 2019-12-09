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9 декабря • обновлено в 14:51
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Студия OBOZREVATEL: обзор новостей международной прессы

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Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей международной прессы по состоянию на утро понедельника 9 декабря.

Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьер

В Гонконге прошла самая массовая за последнее время акция протеста

Также в этом выпуске речь шла о последних новостях спорта.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

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