Студия OBOZREVATEL: обзор новостей международной прессы

Ведущие прямого эфира ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей международной прессы по состоянию на утро понедельника 9 декабря.

Правительство Финляндии возглавила самая молодая в мире премьер

В Гонконге прошла самая массовая за последнее время акция протеста

Также в этом выпуске речь шла о последних новостях спорта.

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