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9 декабря • обновлено в 13:21
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У нас есть права и обязанности как поставщика, так и потребителя: экс-министр о реформе ЖКХ

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Министр регионального развития, строительства и ЖКХ (2014-2017 гг.) Геннадий Зубко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал реформу ЖКХ в Украине.

"В первую очередь, нужно изучить законодательство, которое было принято с 2015 года. Самое главное - это формирование субъекта, который теперь может управлять своим жильем. Главное, что теперь у нас есть обязательства и права как поставщика, так и потребителя . Раньше все было переложено на плечи поставщика. Есть закон о коммерческом учете, например, согласно которому все, что входит в дом потребителя, должно быть учтено. И потребитель у нас платит за то, что непосредственно вошло в его дом", - заявил Зубко.

Также экс-министр прокомментировал ситуацию с Хрущевками. Он дал прогнозы, будут ли их модернизировать или сносить.

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