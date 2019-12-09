Крым является мерилом совести и ответственности мира: Ахтем Чийгоз

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, готов ли Владимир Зеленский бороться за Крым и то, что крымско-татарские организации в Крыму РФ считает террористическими.

"Для нас наиболее приоритетным является проживание у себя на Родине. Мы должны осуществить ряд механизмов, которые должны акцентировать отношение новой украинской власти к законопроектам, которые мы подали, ведь это является достаточно серьезным механизмом, который даст импульс крымским татарам и в Крыму, и во всем мире . Что касается международных партнеров, то знаете, сегодня уже никого не удивишь, но внимание и уважение к нашим гражданам, которые сопротивляются России, за это нужно идти на что-то радикальное. Крым - это сегодня еще и мерило совести и ответственности мира", - заявил Хтема Чийгоз.

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