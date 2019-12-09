Акция на Банковой: участник ООС прокомментировал настроения

Участник ООС Сергей Дорошенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал ситуацию на фронте.

"С самого утра тишина. До того было все как обычно – обстрелы и т.д. Я бы не отметил какого-то всплеска или падения интенсивности. У ребят, которые принимают участие с самого начала этой войны, настроения не радужные. Мы ничего хорошого от этой встречи не ждем. Те, кто уже начали приходить с 2016-2017, кто многого не видел – им в принципе все равно. Они многого не понимают, что сейчас происходит в стране", - отметил Дорошенко.

Он также высказал мнение о том, можна ли договориться с Путиным.

"Да разговаривать-то нужно. А толку от его обещаний или уверений? Вот у нас и Будапештский меморандум, и еще договора… Им нельзя верить. Их слова ничего не стоят. Ну хорошо, договорятся они о каком-то отведении, еще что-то. Ну они подойдут вперед, как уже в станице Луганской заняли наш берег моста. И где реакция? И здесь подойдут. Кто будет влиять на эту Россию? Меркель со своей озабоченностью? Какую они ответственность понесут за невыполнение своих договоренностей, которые они сегодня достигнут во Франции? Никакой", - заявил участник ООС.

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