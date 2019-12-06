Пожарная безопасность - это вопрос ответственности собственника: эксперт

Председатель ОО "Украинский союз пожарной и техногенной безопасности" Борис Платкевич в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал поручение президента проверить состояние пожарной безопасности в зданиях.

"Я хочу сказать, что пожарная безопасность не может решаться набегами от той или иной события, которое произошло. Пожарная безопасность - это проблема, которая должна решаться ежедневно. Это комплекс вопросов: технических, организационных, комплекс ответственности. Есть два пути: либо владелец сам понимает ответственность, или его нужно заставить быть ответственным. И нужно сделать такие штрафы, которые будут мотивировать владельцев бизнеса", – заявил Платкевич.

Он также добавил, что только 2-3% от всех учреждений в Украине находятся в соответствующем состоянии пожарной безопасности.

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