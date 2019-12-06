Европа нам поможет во всем: защищаться и сдаваться

Ветеран АТО Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал сотрудничество между главнокомандующим президентом Зеленским и армией Украины.

"Я отношусь к той части населения, которая видит, что эта встреча (встреча в нормандском формате 9 декабря - ред.) Может закончиться фатально для Украины. Там не идет речь о других вещах, кроме как прогнуться под российский план. Это как договор с дьяволом. Ты как-будто бы подписываешь понятный документ, но дьявол, он скрыт в деталях. А договор с РФ - это договор с дьяволом. А так как Украина прекратила проявлять активность в своей защите нас тянут к переговорам с Путиным - вот договаривайтесь. Европа и мир нам помогут во всем - если мы будем защищаться, нам помогут защищаться, а если мы будем сдаваться, то нам помогут сдаваться", - заявил Бабич.

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