В Армии высокий уровень демотивации: ветеран АТО Глеб Бабич

Ветеран АТО Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал настроения в украинской армии.

"Сейчас я чувствую, насколько есть попытки демотивировать армию. Только вчера оказалось, что волонтерский транспорт, на который вся страна, все люди скидывались, внезапно стал ненужным. Гарант говорил, что они заботятся о жилье и так далее. Вчера в 36 бригаде, которая только что вышла с передовой, награждали бойцов за какие-то достижения сертификатом на проживание в новом жилье, в общагах. Это те общаги, которые государство создавало для каждого военнослужащего. Их не эта власть построила, но они декларируют как свою победу", - заявил Бабич.

"Во-вторых, если то, что должно быть и так положено, будет выдаваться за какое-то поощрение или награду. Какие-то странные вещи происходят в отношениях армии и органов государственного управления. Я очень много общаюсь с разными офицерами, бойцами, военнослужащими. Большой уровень демотивирования армии. Уверенности в том, что будет с армией, нет ни у кого", - отметил ветеран.

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