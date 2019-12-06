Армия и дипломатия - на них держатся наши надежды на мир: дипломат

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявления пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что встреча в нормандском формате может быть безрезультативной, и в итоге переговоров может быть подписана декларация, которая не будет иметь никакой силы.

"Во-первых, позвольте мне поздравить наших военных, поскольку армия и дипломатия - это две составляющие, на которых держатся наши надежды на мир. Все предыдущие договоренности, которые были в нормандском и минском формате действительно были безрезультатными. Но сегодня, во-первых, сделаны первые положительные реальные шаги, а, во-вторых, есть четкое понимание и на западе на востоке, что эту ситуацию нужно решать. Вопрос теперь, как ее решать. Есть несколько сценариев, каждый из которых будет учитывать реакцию наших западных партнеров и российской стороны", - заявил Корсунский.

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