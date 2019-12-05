Озеро Свитязь теряет по 10 метров ежедневно: комментарий эколога

Эколог Александр Соколенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал стремительное обмеление озера Свитязь и рассказал о возможных причинах этой ситуации.

"На самом деле, оснований для обмеления немало. Это может быть и тот же карьер на территории Беларуси и те же поля, на которых выращивают голубику. Причиной также может быть и плохая дренажная система. Для того, чтобы сказать о причинах точнее, на место должна выехать группа ученых. Мы не можем установить, что происходит под водой, на определенной глубине, куда идет вода. Очевидно, там происходит какая-то локальная проблема - но это одна из причин. А то, что у людей исчезает вода из колодцев, не только вблизи озера Свитязь, а и во всем Полесье и в Киеве даже - здесь уже причина в глобальных изменениях климата", - отметил эколог.

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