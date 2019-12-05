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5 декабря • обновлено в 13:16
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В Украине люди платят в 5-6 раз больше: стоимость лекарств

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Исполнительная директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала стоимость лечения в Украине и дороже ли здесь лекарства по сравнению с Европой.

"Я представляю пациентский фонд и, по моим данным, лечение в Украине не доступно рядовому гражданину. Часто пациенты жалуются, что не могут позволить себе купить лекарства, если это будет происходить без государственной поддержки. Тут надо понимать, что есть несколько вариантов поставок лекарств. Это государственный канал для пациентов страдающих тяжелыми заболеваниями, такие как СПИД, онкология и т.д. В этом канале участвует государство и программ, которые покрывает государство, их 40. А второй канал - аптечный. В аптеках ситуация катастрофическая, ведь лекарства в украинских аптеках значительно дороже чем в Европе. В Украине люди платят в 5-6 раз больше чем в Европе", - заявила Иваненко.

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