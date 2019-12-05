В Украине отменили свободный рынок электроэнергии: эксперт про новый закон

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из РФ.

"Там много манипуляций. И сейчас говорят о том, что рынок свободной электроэнергии, который должен был заработать летом, фактически не заработает, ведь все вернули в ручной режим. Это один из основных выводов. А что касается самой Беларуси, то большинство людей не знает. что там достраивается крупная электростанция на 2 блока. Один из блоков будет работать уже в ближайшее время, то есть на конец 2020 года Беларусь будет готова экспортировать электроэнергию в Украину. А это де-факто поставки из РФ, ведь эту электоростанцию построил Росатом, просто он сделал это на территории Беларуси", - заявил Корольчук

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!