Пристайко назвал вещи своими именами: эксперт "Украина-НАТО"

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Пристайко и других участников саммита стран-членов НАТО.

"Я согласен с теми высказываниями, которые совершил министр иностранных дел Украины Пристайко. Давайте начнем с того, что он назвал РФ "государством-террористом". Это действительно так, ведь, например, в Сирии применяется российский газ для отравления местного мирного населения. Это осуществляли российские бомбардировщики. 14 тыс. погибших в Украине, но пострадавшими являются 430 тыс. детей - это по данным ЮНИСЕФ. Мы понимаем, насколько это драматично. Дети гораздо больше чем взрослые переживают проблемы, потому что дети все преувеличивают. Поэтому я поддерживаю заявления Пристайко и считаю, что важно называть вещи своими именами", - заявил Джердж.

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