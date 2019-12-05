Пожар в Одесской области: состояние пострадавших стабильное

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Ольга Сафронова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала пожар в Одесской области, его последствия и состояние пострадавших.

"Всю ночь пожарно-спасательные подразделения работали на пожаре. До сих пор проводятся работы по ликвидации пожара. После этого начнутся работы по разбору конструкции, чтобы была возможность попасть внутрь следственным группам и поисковым группам. Там крупные обвалы от крыши до нижних этажей", - заявила Ольга Сафронова.

Также ObozTV удалось связаться с представителем областной детской клинической больницы Владимиром Басенко.

Он заявил, что состояние всех пострадавших стабильное.

"У всех есть отравление продуктами горения средней степени тяжести. У одной девочки ожоги 1-2 степени меньше 5% поверхности тела. У некоторых есть ушибы мягких тканей. Тем, которые прыгали, сделали УЗИ внутренних органов. Повреждений паренхиматозных органов нет, переломов серьезных костей также нет", - отметил Басенко.

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