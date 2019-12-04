Новый вид мошенничества с банковскими картами и банкоматами: как защититься

Юрист государственного центра безоплатной юридической помощи Сергей Бреус в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал появление нового вида мошенничества с банковскими картами и банкоматами в Киеве.

"Конституция Украины позволяет делать все то, что не запрещено законами Украины. На сегодняшний день не запрещено держать или вынимать любую карточку из банкомата. Мошенники во все времена пытаются обмануть граждан, злоупотребляя их доверием, поэтому даже если украинец получил карточку из банкомата, то это никакое не нарушение, то есть, если жертва получила карточку из банкомата, то задача мошенника - решить эту проблему здесь и сейчас, на месте, не вызывая сотрудников полиции", - заявил юрист.

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